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contra a gravidade da covid

O que é o coquetel de anticorpos Regn-CoV2 aprovado pela Anvisa?

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:51

Publicado em 

30 abr 2021 às 15:51
Ethel Maciel, epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Fernando Madeira
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel comenta a liberação para uso emergencial, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de dois medicamentos experimentais contra a Covid-19 da farmacêutica suíça Roche, desenvolvidos em parceria com a empresa de biotecnologia americana Regeneron.
CBN Especial Coronavírus - 30-04-21.mp3
Os remédios, um coquetel de casirivimabe e imdevimabe (Regn-CoV2), atuam em ligação com a coroa do vírus de forma a impedir sua entrada nas células ainda não infectadas para replicar o material genético, controlando a doença. Ouça.

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