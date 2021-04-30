O que é o coquetel de anticorpos Regn-CoV2 aprovado pela Anvisa?

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel comenta a liberação para uso emergencial, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de dois medicamentos experimentais contra a Covid-19 da farmacêutica suíça Roche, desenvolvidos em parceria com a empresa de biotecnologia americana Regeneron.

Os remédios, um coquetel de casirivimabe e imdevimabe (Regn-CoV2), atuam em ligação com a coroa do vírus de forma a impedir sua entrada nas células ainda não infectadas para replicar o material genético, controlando a doença. Ouça.