Novo remédio para o tratamento da Covid-19: o que se sabe até agora

A farmacêutica MSD anunciou, nesta sexta-feira (1º), que seu remédio experimental contra a Covid-19, o "molnupiravir", reduziu as hospitalizações e mortes em pessoas no início da infecção do coronavírus. O medicamento ainda não está à venda e os resultados ainda não foram avaliados por outros cientistas nem publicados em revista científica. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. O comprimido age interferindo com uma enzima que o coronavírus usa para copiar seu código genético e se reproduzir. Ouça as explicações completas: