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Especial Coronavírus

Novo remédio para o tratamento da Covid-19: o que se sabe até agora

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 19:09

Publicado em 

01 out 2021 às 19:09
Coronavírus
Coronavírus Crédito: CDC/Pexels
A farmacêutica MSD anunciou, nesta sexta-feira (1º), que seu remédio experimental contra a Covid-19, o "molnupiravir", reduziu as hospitalizações e mortes em pessoas no início da infecção do coronavírus. O medicamento ainda não está à venda e os resultados ainda não foram avaliados por outros cientistas nem publicados em revista científica. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. O comprimido age interferindo com uma enzima que o coronavírus usa para copiar seu código genético e se reproduzir. Ouça as explicações completas:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 01/10/2021

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