Novo medicamento da AstraZeneca promete reduzir quadros graves de Covid

Um medicamento experimental contra a Covid-19, desenvolvido pela AstraZeneca, chamado AZD7442, reduziu em 50% o risco de desenvolver a forma grave da doença e morte em pacientes sintomáticos. O estudo, que acompanhou cerca de 900 pacientes, ainda depende de publicação científica e revisão pelos pares. No entanto, conforme destaca a nossa comentarista Ethel Maciel, é mais uma vitória da ciência na prevenção e no tratamento da covid-19. O medicamento da AstraZeneca é injetável e sugerido como uma forma de proteger pessoas que, por algum motivo, não produziram resposta imune suficiente com a vacinação.