Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Especial Coronavírus

Novo medicamento da AstraZeneca promete reduzir quadros graves de Covid

O medicamento é injetável e sugerido como forma de proteger pessoas que, por algum motivo, não produziram resposta imune suficiente com a vacinação

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 11:36

Publicado em 

11 out 2021 às 11:36
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Freepik
Um medicamento experimental contra a Covid-19, desenvolvido pela AstraZeneca, chamado AZD7442, reduziu em 50% o risco de desenvolver a forma grave da doença e morte em pacientes sintomáticos. O estudo, que acompanhou cerca de 900 pacientes, ainda depende de publicação científica e revisão pelos pares. No entanto, conforme destaca a nossa comentarista Ethel Maciel, é mais uma vitória da ciência na prevenção e no tratamento da covid-19. O medicamento da AstraZeneca é injetável e sugerido como uma forma de proteger pessoas que, por algum motivo, não produziram resposta imune suficiente com a vacinação.
CBN Especial Coronavírus - 11-10-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados