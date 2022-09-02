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CBN Ciência e Saúde

Notificação de casos da Monkeypox passa a ser obrigatória; entenda o que muda

As explicações são da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 18:12

Publicado em 

02 set 2022 às 18:12
Varíola dos macacos: doença causada pelo monkeypox é considerada emergência mundial
Varíola dos macacos: doença causada pelo monkeypox Crédito: Shutterstock
O Ministério da Saúde incluiu a monkeypox na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Com isso, profissionais de estabelecimentos públicos e privados ficam obrigados a informar às autoridades, em até 24 horas, sobre os casos confirmados da doença. Assinada pelo ministro Marcelo Queiroga, a norma estabelece que os casos devem ser relatados diretamente ao Ministério da Saúde. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 02-09-22

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