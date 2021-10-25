Natal e Réveillon ainda deverão ser de máscaras, aponta infectologista

Esta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus é com o médico infectologista Crispim Cerutti Junior, que traz uma análise sobre até quando vamos precisar usar máscaras de proteção? Segundo Crispim, pelo momento atual, ainda as datas do Natal e réveillon deverão ser de uso de máscaras. "O momento ainda é de cautela. Temos ainda uma transmissão considerada alta - acima de 1 - e um número considerável de óbitos. Até o 'finalzinho' desse ano a gente pode imaginar que o uso de máscaras vai continuar". Ouça: