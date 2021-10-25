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Especial Coronavírus

Natal e Réveillon ainda deverão ser de máscaras, aponta infectologista

"Momento ainda é de cautela", analisa o médico Crispim Cerutti Junior

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 11:46

Publicado em 

25 out 2021 às 11:46
Eficácia das máscaras brasileiras varia entre 98% e 15%, segundo estudo da USP
Eficácia das máscaras brasileiras varia entre 98% e 15%, segundo estudo da USP Crédito: Pexels
Esta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus é com o médico infectologista Crispim Cerutti Junior, que traz uma análise sobre até quando vamos precisar usar máscaras de proteção? Segundo Crispim, pelo momento atual, ainda as datas do Natal e réveillon deverão ser de uso de máscaras. "O momento ainda é de cautela. Temos ainda uma transmissão considerada alta - acima de 1 - e um número considerável de óbitos. Até o 'finalzinho' desse ano a gente pode imaginar que o uso de máscaras vai continuar". Ouça:
CBN Especial Coronavírus - 25-10-21.mp3

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