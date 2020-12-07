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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Natal e Ano-Novo na pandemia: como devemos nos comportar?

Ouça as orientações da epidemiologista, Ethel Maciel

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 12:55

Publicado em 

07 dez 2020 às 12:55
Falta pouco para as confraternizações de final de ano. Mas, em 2020, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o que já se sabe - e que especialistas da área de saúde reforçam - é que "nada será como antes" - ou seja, com grandes confraternizações, encontros e muitos beijos e abraços! O aumento de casos e de internações por covid-19 tem trazido o alerta das autoridades de saúde para um período que poderá ser crítico por conta da intensa movimentação social. Pensando nisso, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, a comentarista Ethel Maciel traz uma análise de como essas datas podem impactar no curso da pandemia e, sobretudo, como devemos nos comportar nessas datas.
CBN Especial coronavírus - 07-12-20
 

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