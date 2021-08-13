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Morte de Tarcísio Meira

Aplicar 3ª dose entra em debate após morte de ator; EUA decide apenas para imunossuprimidos

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:50

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:50
O ator Tarcísio Meira morreu por complicações causadas pela Covid-19
O ator Tarcísio Meira morreu por complicações causadas pela Covid-19 Crédito: TV Globo/Divulgação
A morte do ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, na última quinta-feira (12), em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, reacendeu as discussões sobre a necessidade da aplicação de uma terceira dose das vacinas contra a doença em idosos. Isso porque o ator já tinha completado o esquema vacinal com as duas doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantan. Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel explica que "o Brasil precisa discutir a terceira dose". "Não é só de quem recebeu a Coronavac. Israel que usou vacina de RNA, já iniciou a D3. Os EUA aprovou em imunocomprometidos. Estamos em uma pandemia e aprendendo com o vírus. Monitoramento e mudança fazem parte do processo científico". Ouça a análise completa:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 13/08/2021

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