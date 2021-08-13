Aplicar 3ª dose entra em debate após morte de ator; EUA decide apenas para imunossuprimidos

A morte do ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, na última quinta-feira (12), em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, reacendeu as discussões sobre a necessidade da aplicação de uma terceira dose das vacinas contra a doença em idosos. Isso porque o ator já tinha completado o esquema vacinal com as duas doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantan. Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel explica que "o Brasil precisa discutir a terceira dose". "Não é só de quem recebeu a Coronavac. Israel que usou vacina de RNA, já iniciou a D3. Os EUA aprovou em imunocomprometidos. Estamos em uma pandemia e aprendendo com o vírus. Monitoramento e mudança fazem parte do processo científico". Ouça a análise completa: