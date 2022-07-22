Monkeypox: OMS alerta para aumento de casos no mundo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, nesta semana, que já foi notificada de 14.533 casos confirmados de varíola dos macacos (Monkeypox) no mundo, incluindo cinco mortes. Os dados foram divulgados durante a segunda reunião do Comitê de Emergência da Varíola dos Macacos. Na quinta-feira (21), membros do Comitê voltaram a se reunir para avaliar se declaram o surto como uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional. Esse é o nível mais alto de alerta decretado pela OMS. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça a conversa completa!