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Especial Coronavírus

Monkeypox: médico esclarece dúvidas sobre momento de expansão dos casos

Ouça entrevista com o médico geneticista e pediatra, Salmo Raskin

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 12:16

Publicado em 

08 ago 2022 às 12:16
Varíola dos macacos
Varíola dos macacos Crédito: OMS/Divulgação
Na última semana uma avaliação realizada pelo secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo, David Uip, chamou a atenção ao falar sobre a monkeypox. "Daqui a pouco, todas as pessoas vão estar passíveis de contaminação, então este cuidado nos faz dividir a comunicação para o público geral e a comunicação para grupos mais prevalentes. Por exemplo, nós já temos casos em crianças, em mulheres grávidas, e em mulheres e homens que moram nas ruas". Para se ter uma ideia, até a última quinta-feira (4), o Ministério da Saúde registrou 1.721 casos confirmados e 991 em investigação da varíola dos macacos.
Em entrevista à CBN Vitória, o médico geneticista clínico e pediatra, Salmo Raskin, que tem pesquisado sobre o vírus da doença, fala sobre o assunto. O médico informa que mutações deixaram o vírus mais transmissível. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz -Salmo Raski - 08-08-22

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