Monkeypox: médico esclarece dúvidas sobre momento de expansão dos casos

Na última semana uma avaliação realizada pelo secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo, David Uip, chamou a atenção ao falar sobre a monkeypox. "Daqui a pouco, todas as pessoas vão estar passíveis de contaminação, então este cuidado nos faz dividir a comunicação para o público geral e a comunicação para grupos mais prevalentes. Por exemplo, nós já temos casos em crianças, em mulheres grávidas, e em mulheres e homens que moram nas ruas". Para se ter uma ideia, até a última quinta-feira (4), o Ministério da Saúde registrou 1.721 casos confirmados e 991 em investigação da varíola dos macacos.