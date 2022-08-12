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CBN Vitória Especial Coronavírus

Monkeypox: especialista explica transmissão e sintomas da doença

As explicações são de Ethel Maciel

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 18:13

Publicado em 

12 ago 2022 às 18:13
Monkeypox: a varíola dos macacos
Monkeypox: a varíola dos macacos Crédito: Cristianstorto/Canva Pro
Nos registros da literatura médica, as lesões causadas pela varíola dos macacos (Monkeypox) aparecem como pápulas, marcas sólidas e pouco elevadas que frequentemente evoluem para pústulas, com pus em seu interior, ou para vesículas, bolhas repletas de líquido que, rompidas, se tornam feridas. Com o aumento do número de casos no surto atual da doença, no entanto, outras manifestações clínicas dessas lesões têm sido analisadas por estudos e percebidas por profissionais da saúde. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Em destaque, como a doença é transmitida e seus principais sintomas.  Ouça a conversa completa!
CBN Especial Coronavírus - 12-08-22

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