Monkeypox: especialista explica transmissão e sintomas da doença

Nos registros da literatura médica, as lesões causadas pela varíola dos macacos (Monkeypox) aparecem como pápulas, marcas sólidas e pouco elevadas que frequentemente evoluem para pústulas, com pus em seu interior, ou para vesículas, bolhas repletas de líquido que, rompidas, se tornam feridas. Com o aumento do número de casos no surto atual da doença, no entanto, outras manifestações clínicas dessas lesões têm sido analisadas por estudos e percebidas por profissionais da saúde. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Em destaque, como a doença é transmitida e seus principais sintomas. Ouça a conversa completa!