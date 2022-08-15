Monkeypox: crianças e pessoas com problemas de pele têm mais risco para casos graves

Nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", Ethel Maciel traz como destaque a informação de que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) alertam para o risco de quadros mais graves da Monkeypox em pessoas com problemas de pele, como eczema, imunossuprimidas e crianças menores de oito anos. Segundo o comunicado do CDC, embora consideradas raras, complicações da infecção pelo vírus podem envolver quadros de encefalite – inflamação no cérebro que provocou os óbitos registrados na Espanha e na Índia –, pneumonia, sepse (infecção generalizada), entre outros.

Entre as doenças de pele, o CDC acrescenta ainda dermatite tópica, queimaduras, impetigo, varicela-zoster (vírus causador da catapora e da herpes-zóster), herpes simples, acne grave, psoríase ou doença de Darier. Isso porque a varíola dos macacos causa lesões na pele, chamadas de pústulas, o que prejudica a saúde da região. Para pessoas que já têm problemas na região, e portanto, a barreira cutânea é danificada, isso se torna um agravante para a contaminação pelo vírus, que acontece por contato de pele, e para uma piora no desenvolvimento das erupções. Ouça as explicações completas!