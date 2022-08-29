Monkeypox: Brasil tem 1° caso de transmissão de homem para cachorro

Nesta edição do "CBN Ciência e Saúde", Ethel Maciel traz como destaque a notícia de que o Ministério da Saúde foi notificado do primeiro caso confirmado de varíola dos macacos, também conhecida como Monkeypox, em animal doméstico. O caso aconteceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A confirmação foi feita pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED), que notificou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (CIEVS Minas). Trata-se de um filhote de cachorro de 5 meses que conviveu no mesmo ambiente e teve contato com um caso humano confirmado para a doença. O animal teve início de sintomas no dia 13 de agosto, iniciou com prurido (coceira), apresentando lesões e crostas localizadas em dorso e pescoço. No Brasil, até agora, não havia evidência documentada de transmissão da doença do ser humano para animais.