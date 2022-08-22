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Especial Coronavírus

Monkeypox: Anvisa libera importação de vacina e medicamentos que não estão registrados no Brasil

Ouça detalhes na participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 11:31

Publicado em 

22 ago 2022 às 11:31
Monkeypox: a varíola dos macacos
Monkeypox: a varíola dos macacos Crédito: Cristianstorto/Canva Pro
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, na sexta-feira (19), a dispensa de registro para importação de medicamentos e vacinas destinados à prevenção ou ao tratamento da varíola dos macacos. Na prática, a resolução simplificará a análise documental e facilitará o acesso da população brasileira aos medicamentos ou vacinas para tratamento ou prevenção da doença, diante da situação de emergência de saúde pública de importância internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A medida não dispensa de fato o registro, mas estabelece uma forma de autorizar produtos para monkeypox de forma mais rápida no país. Tema para análise da comentarista Ethel Maciel!
CBN Vitória Especial Coronavírus - 22-08-22

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