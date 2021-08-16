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Especial Coronavírus

Ministério da Saúde libera vacina da Pfizer como substituta para segunda dose da AstraZeneca

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:51

Publicado em 

16 ago 2021 às 11:51
A Pfizer produz o imunizante
A Pfizer produz o imunizante "Comirnaty" contra a Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
O Ministério da Saúde liberou os municípios a aplicarem a vacina da Pfizer como substituta para a segunda dose que deveria ser da AstraZeneca. Isso ocorre por causa da escassez do fornecimento de novas doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford/Fiocruz. Há risco de se faltar doses da D2 da AstraZeneca para 3 milhões de pessoas. Em uma nota técnica, o Ministério da Saúde explica que a troca desses imunizantes é recomendada "em situações de exceção, onde não for possível administrar a segunda dose da vacina com uma vacina do mesmo fabricante, seja por contraindicações específicas ou por ausência daquele imunizante no país". Acompanhe a análise da comentarista Ethel Maciel. 
CBN Especial Coronavírus - 16-08-21.mp3

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