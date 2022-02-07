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Especial Coronavírus

Meu teste para a Covid deu positivo: o que fazer?

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 11:18

Publicado em 

07 fev 2022 às 11:18
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay
As redes de ensino de pelo menos 7 estados e 7 capitais voltaram às aulas nesta segunda-feira (7). O ano letivo começou em formato 100% presencial em várias regiões. Com volta às aulas em 2022, os pais e responsáveis precisam estar atentos aos cuidados e protocolos contra a Covid-19, especialmente com a variante ômicron, que é mais contagiosa. O Ministério da Saúde recomenda que diante de sintomas compatíveis com a Covid-19, como febre, tosse, dor de garganta ou coriza, com ou sem falta de ar, as pessoas devem buscar atendimento médico, se testar e também iniciar o período de isolamento. Ouça as orientações para a volta às aulas com a comentarista Ethel Maciel. 
CBN Especial Coronavírus - 07-02-22

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