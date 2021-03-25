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"CRISE MUITO SEVERA"

"Medida é para reduzir novas infecções", avalia Ethel Maciel

Ouça a análise da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:12

Publicado em 

25 mar 2021 às 15:12
Coronavírus Crédito: Pixabay
"Momento é de uma crise muito severa e precisamos diminuir o número de pessoas que encontramos todos os dias". Essa é a avaliação de Ethel Maciel, ao avaliar as novas determinações do governo do Espírito Santo, que endureceram a quarentena. Segundo a epidemiologista, desde o início da quarentena, no dia 18 de março, houve pouca redução de novos casos da Covid-19, e a medida anunciada nesta quinta-feira (25) é uma tentativa de diminuir o avanço da doença. "As próximas duas ou três semanas serão muito duras no Estado", salientou. Ouça o quadro CBN Vitória Especial Coronavírus:

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