"Medida é para reduzir novas infecções", avalia Ethel Maciel

"Momento é de uma crise muito severa e precisamos diminuir o número de pessoas que encontramos todos os dias". Essa é a avaliação de Ethel Maciel, ao avaliar as novas determinações do governo do Espírito Santo, que endureceram a quarentena. Segundo a epidemiologista, desde o início da quarentena, no dia 18 de março, houve pouca redução de novos casos da Covid-19, e a medida anunciada nesta quinta-feira (25) é uma tentativa de diminuir o avanço da doença. "As próximas duas ou três semanas serão muito duras no Estado", salientou. Ouça o quadro CBN Vitória Especial Coronavírus: