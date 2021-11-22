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Especial Coronavírus

Máscaras reduzem incidência de Covid-19 em 53%, diz novo estudo

Quem detalha a pesquisa é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:16

Publicado em 

22 nov 2021 às 12:16
Máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes
Máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes Crédito: Freepik
Em um momento em que cidades ao redor do mundo, inclusive no Brasil, retiram ou discutem a flexibilização do uso de máscaras, um estudo publicado no periódico científico British Medical Journal na última semana apontou que o uso da proteção facial reduz em 53% a incidência de Covid-19. Os pesquisadores analisaram dados de outros estudos sobre o tema e também sobre higienização das mãos e distanciamento social, totalizando 35 estudos sobre medidas individuais de saúde pública. É sobre esse assunto que a comentarista Ethel Maciel trata nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus". 
CBN Especial Coronavírus - 22-11-21.mp3

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