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Máscaras: já é o momento de flexibilizar o uso da proteção?

Ouça a análise da doutora em Epidemiologia Ethel Maciel

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 17:44

Publicado em 

29 out 2021 às 17:44
Máscaras N95 e PFF2 são as que mais protegem contra o coronavírus
Máscaras N95 e PFF2 são as que mais protegem contra o coronavírus Crédito: CDC/Pexels
Nesta semana foi destaque a flexibilização do uso de máscaras contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, que liberou na última quinta-feira (28) o uso do item de proteção em locais abertos. Com a regulamentação do governo fluminense, passou a valer um decreto municipal, publicado na quarta-feira (27). O uso de máscaras também foi flexibilizado ao ar livre no Distrito Federal. Mas, afinal, quais devem ser os critérios para flexibilizar as máscaras? Existem países que já realizam essa experiência de forma acertada? Ethel Maciel traz a análise, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 29/10/2021

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