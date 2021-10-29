Máscaras: já é o momento de flexibilizar o uso da proteção?

Nesta semana foi destaque a flexibilização do uso de máscaras contra a Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, que liberou na última quinta-feira (28) o uso do item de proteção em locais abertos. Com a regulamentação do governo fluminense, passou a valer um decreto municipal, publicado na quarta-feira (27). O uso de máscaras também foi flexibilizado ao ar livre no Distrito Federal. Mas, afinal, quais devem ser os critérios para flexibilizar as máscaras? Existem países que já realizam essa experiência de forma acertada? Ethel Maciel traz a análise, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça: