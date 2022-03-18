Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Especial Coronavírus

Máscaras devem ser mantidas em ambientes fechados? Especialista analisa

A análise é da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 18 de Março de 2022 às 18:52

Publicado em 

18 mar 2022 às 18:52
Eficácia das máscaras brasileiras varia entre 98% e 15%, segundo estudo da USP
Máscaras Crédito: Pexels
O governador de São Paulo João Dória assinou nesta semana o decreto que encerra a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados, após 679 dias desde o início da medida. No Estado, a regra passou a valer a partir desta quinta-feira (17). A liberação do uso de máscaras como proteção contra a Covid-19, sobretudo em locais fechados, divide opiniões. Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", Ethel Maciel discute o assunto. Ouça as explicações completas!
CBN VITÓRIA ESPECIAL CORONAVIRUS - 18-03-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O alerta de especialistas em calor sobre proibição de garrafas de água nos jogos da Copa: 'Risco de incidentes de saúde'
Incêndio aconteceu na tarde desta quinta-feira (4)
Carro fica destruído após pegar fogo às margens da BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
Homem é preso de novo por furtar ursos de pelúcia em máquina de shopping no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados