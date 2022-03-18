Máscaras devem ser mantidas em ambientes fechados? Especialista analisa

O governador de São Paulo João Dória assinou nesta semana o decreto que encerra a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados, após 679 dias desde o início da medida. No Estado, a regra passou a valer a partir desta quinta-feira (17). A liberação do uso de máscaras como proteção contra a Covid-19, sobretudo em locais fechados, divide opiniões. Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", Ethel Maciel discute o assunto. Ouça as explicações completas!