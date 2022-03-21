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Especial Coronavírus

Máscaras contra a Covid: como guardá-las corretamente após o uso?

Quem explica é a nossa comentarista Ethel Maciel

Publicado em 21 de Março de 2022 às 11:33

Publicado em 

21 mar 2022 às 11:33
Eficácia das máscaras brasileiras varia entre 98% e 15%, segundo estudo da USP
Crédito: Pexels
Estados e municípios estão retirando a obrigatoriedade de máscaras em diversos ambientes. Mas como armazenar o item corretamente até o uso em locais que ainda exigem a proteção? Especialistas apontam que ainda é preciso tomar certos cuidados com a utilização e, especialmente, o armazenamento do item. Entre as orientações evitar pendurar a máscara no braço, queixo, amassar ou colocar no bolso. Essas e outras orientações são destaques nesta edição do "CBN Especial Coronavírus" com a comentarista Ethel Maciel. Lembrando que aqui no Espírito Santo apenas em cidades de risco muito baixo é que a obrigatoriedade do uso em ambientes abertos e fechados foi liberada. Nas cidades de risco baixo, a exigência de uso em ambientes fechados permanece. 
CBN Vitoria Especial Coronavirus - 21-03-22

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