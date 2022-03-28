Leitos de UTI para Covid-19 no país estão fora da zona de alerta

Pela primeira vez desde julho de 2020, taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Brasil está fora da zona de alerta, com taxas inferiores a 60%, informou a Fiocruz na última sexta-feira (25). O mapa do Brasil aparece totalmente em “verde” (alerta baixo) pela primeira vez desde que a Fundação passou a monitorar as taxas de ocupação de leitos de UTI/SRAG e Covid-19 para adultos no sistema público de saúde. Segundo os pesquisadores, esse cenário é o resultado do avanço da vacinação no país. Esse é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", com Ethel Maciel. Ouça a conversa completa!