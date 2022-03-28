Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Especial Coronavírus

Leitos de UTI para Covid-19 no país estão fora da zona de alerta

Estamos caminhando para o fim da pandemia?

Publicado em 28 de Março de 2022 às 11:32

Publicado em 

28 mar 2022 às 11:32
Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pexels
Pela primeira vez desde julho de 2020, taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Brasil está fora da zona de alerta, com taxas inferiores a 60%, informou a Fiocruz na última sexta-feira (25). O mapa do Brasil aparece totalmente em “verde” (alerta baixo) pela primeira vez desde que a Fundação passou a monitorar as taxas de ocupação de leitos de UTI/SRAG e Covid-19 para adultos no sistema público de saúde. Segundo os pesquisadores, esse cenário é o resultado do avanço da vacinação no país. Esse é um dos temas em destaque nesta edição do "CBN Vitória Especial Coronavírus", com Ethel Maciel. Ouça a conversa completa!
CBN Vitoria Especial Coronavirus - 28-03-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados