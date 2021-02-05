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Ivermectina não é eficaz no tratamento da covid-19, afirma fabricante

Ouça o Especial Coronavírus, com a epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:48

Publicado em 

05 fev 2021 às 17:48
Não há dados que sustentem o uso do remédio da ivermectina contra a Covid-19, diz a farmacêutica Merck Crédito: Guto Carvalho/MyPhoto Press/Folhapress
A ivermectina é ineficaz para o tratamento da covid-19. A afirmação é do laboratório alemão Merck, que criou o medicamento. Em comunicado oficial na quinta-feira (4), foi informado que não há dados disponíveis que sustentem a eficácia do medicamento contra a Covid-19. A ivermectina é um vermífugo usado para promover a eliminação de vários parasitas do corpo. Assunto para análise de Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. A comentarista também fala sobre a vacina Sputnik V, que teve eficácia comprovada de 91,6% para casos sintomáticos. Ouça
CBN Especial Coronavírus - 05-02-21

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