Ivermectina não é eficaz no tratamento da covid-19, afirma fabricante

A ivermectina é ineficaz para o tratamento da covid-19. A afirmação é do laboratório alemão Merck, que criou o medicamento. Em comunicado oficial na quinta-feira (4), foi informado que não há dados disponíveis que sustentem a eficácia do medicamento contra a Covid-19. A ivermectina é um vermífugo usado para promover a eliminação de vários parasitas do corpo. Assunto para análise de Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. A comentarista também fala sobre a vacina Sputnik V, que teve eficácia comprovada de 91,6% para casos sintomáticos. Ouça