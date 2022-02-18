Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Especial Coronavírus

Idosos precisam de quarta dose contra Covid-19, indicam estudos

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:14

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:14
Profissional de saúde prepara uma dose da vacina CoronaVac antes de aplicar em idoso em um drive-thru
Profissional de saúde prepara uma dose da vacina CoronaVac antes de aplicar em idoso em um drive-thru Crédito: Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo
Estudos indicam que as pessoas acima de 60 anos precisam de uma quarta dose de vacina contra a Covid-19. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 18/02/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados