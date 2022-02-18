Idosos precisam de quarta dose contra Covid-19, indicam estudos

Estudos indicam que as pessoas acima de 60 anos precisam de uma quarta dose de vacina contra a Covid-19. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 18/02/2022
Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:14
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