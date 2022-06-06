Genética pode ser a chave para explicar resistência à infecção pelo Sars-CoV-2

Nesta edição do Especial Coronavírus, Ethel Maciel fala sobre os super-resistentes à Covid-19. Isso porque novos estudos levantaram as principais características de homens e mulheres que ainda não se infectaram. Inicialmente as pesquisas tinham como foco entender quais fatores genéticos contribuíam para o agravamento da doença, mesmo em pessoas sem fatores de risco. Eles descobriram que 20% dessas pessoas apresentavam mutações no genes que produzem interferon, uma substância usada pelo organismo como primeira linha de defesa contra o vírus. Assim como a genética pode ser um determinante da gravidade da doença, ela também pode ser a chave para a resistência à infecção pelo Sars-CoV-2. Acompanhe!