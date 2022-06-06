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Especial Coronavírus

Genética pode ser a chave para explicar resistência à infecção pelo Sars-CoV-2

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 11:13

Publicado em 

06 jun 2022 às 11:13
Covid-19
Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels
Nesta edição do Especial Coronavírus, Ethel Maciel fala sobre os super-resistentes à Covid-19. Isso porque novos estudos levantaram as principais características de homens e mulheres que ainda não se infectaram. Inicialmente as pesquisas tinham como foco entender quais fatores genéticos contribuíam para o agravamento da doença, mesmo em pessoas sem fatores de risco. Eles descobriram que 20% dessas pessoas apresentavam mutações no genes que produzem interferon, uma substância usada pelo organismo como primeira linha de defesa contra o vírus. Assim como a genética pode ser um determinante da gravidade da doença, ela também pode ser a chave para a resistência à infecção pelo Sars-CoV-2. Acompanhe!
CBN Vitória Especial Coronavírus - 06-06-22

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