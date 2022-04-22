Fim da emergência sanitária: 'momento agora é de analisar próximos passos', diz Ethel

No último domingo (17), o ministro Marcelo Queiroga anunciou, em cadeia de rádio e TV, a revogação da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), ou seja, o fim da emergência sanitária provocada pela Covid-19 no Brasil. Na análise de Ethel Maciel, nesta edição do Especial Coronavírus, o momento agora é de analisar os passos necessários para que o país possa cumprir a retirada da determinação com sucesso e segurança epidemiológica. Ouça a conversa completa!