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Especial Coronavírus

Fim da emergência no Brasil: o que significa para o enfrentamento à Covid?

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:47

Publicado em 

18 abr 2022 às 11:47
Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pexels
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste domingo (17) o fim do estado de "emergência sanitária nacional" por causa da Covid-19, instaurado em fevereiro de 2020. A decisão marca o fim de medidas impostas ainda no início da pandemia, mas não o fim da pandemia em si, essa é de responsabilidade da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda será editado um "ato normativo" que irá explicará quais serão as medidas adaptadas após o fim da declaração, já que pelo menos duas mil normas deverão cair em todo o país. Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel. 
CBN Especial Coronavírus - 18-04-22.mp3

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