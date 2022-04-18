Fim da emergência no Brasil: o que significa para o enfrentamento à Covid?

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste domingo (17) o fim do estado de "emergência sanitária nacional" por causa da Covid-19, instaurado em fevereiro de 2020. A decisão marca o fim de medidas impostas ainda no início da pandemia, mas não o fim da pandemia em si, essa é de responsabilidade da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda será editado um "ato normativo" que irá explicará quais serão as medidas adaptadas após o fim da declaração, já que pelo menos duas mil normas deverão cair em todo o país. Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel.