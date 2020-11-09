Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Farmacêutica Pfizer anuncia eficácia de 90% para sua vacina da Covid

Acompanhe a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 12:56

Publicado em 

09 nov 2020 às 12:56
A farmacêutica americana Pfizer anunciou nesta segunda-feira (09) que sua vacina experimental foi mais de 90% eficaz na prevenção da Covid-19 com base em dados iniciais do estudo de fase 3. A Pfizer e o laboratório BioNTech são os primeiros fabricantes a divulgarem dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em grande escala de uma vacina contra o coronavírus. O que isso representa no combate à pandemia? Quem analisa é a nossa comentarista Ethel Maciel, que também comenta o estudo do uso da aspirina no enfrentamento ao coronavírus. 
CBN Especial Coronavírus - 09-11-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados