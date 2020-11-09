Farmacêutica Pfizer anuncia eficácia de 90% para sua vacina da Covid

A farmacêutica americana Pfizer anunciou nesta segunda-feira (09) que sua vacina experimental foi mais de 90% eficaz na prevenção da Covid-19 com base em dados iniciais do estudo de fase 3. A Pfizer e o laboratório BioNTech são os primeiros fabricantes a divulgarem dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em grande escala de uma vacina contra o coronavírus. O que isso representa no combate à pandemia? Quem analisa é a nossa comentarista Ethel Maciel, que também comenta o estudo do uso da aspirina no enfrentamento ao coronavírus.