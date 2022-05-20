Ethel: 'pegar Covid-19 duas ou mais vezes ao ano pode ser comum com a ômicron'

Pegar Covid-19 uma, duas ou até três vezes ao ano pode ser uma realidade concreta para pessoas que seguirem expostas sem barreiras à variante ômicron e suas subvariantes. O cenário é traçado por especialistas que conduziram um estudo na África do Sul. Nas ondas pré-ômicron da pandemia, casos de reinfecção eram raros e investigados. Um estudo na publicado na The Lancet associava as ocorrências pontuais à queda da imunidade após seis meses da imunidade adquirida. No recente estudo africano, as reinfecções foram verificadas em intervalos menores: 90 dias (três meses). Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça: