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Especial Coronavírus

Ethel: 'pegar Covid-19 duas ou mais vezes ao ano pode ser comum com a ômicron'

Ouça a a análise da epidemiologista e professora da Ufes Ethel Maciel

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 17:01

Publicado em 

20 mai 2022 às 17:01
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pexels
Pegar Covid-19 uma, duas ou até três vezes ao ano pode ser uma realidade concreta para pessoas que seguirem expostas sem barreiras à variante ômicron e suas subvariantes. O cenário é traçado por especialistas que conduziram um estudo na África do Sul. Nas ondas pré-ômicron da pandemia, casos de reinfecção eram raros e investigados. Um estudo na publicado na The Lancet associava as ocorrências pontuais à queda da imunidade após seis meses da imunidade adquirida. No recente estudo africano, as reinfecções foram verificadas em intervalos menores: 90 dias (três meses). Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 20/05/2022

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