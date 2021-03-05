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Ethel: Novas variantes do coronavírus estão se tornando dominantes

Ouça as orientações da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 05 de Março de 2021 às 15:12

Publicado em 

05 mar 2021 às 15:12
Representação do Sars-Cov-2, vírus que provoca a Covid-19 Crédito: Pixabay
Mesmo sem terem sido detectadas no Espírito Santo, as novas variantes do coronavírus preocupam. Isso porque a dispersão delas aumenta a cada dia, com prevalência em todas as regiões brasileiras. Ao redor do território capixaba, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro já identificaram transmissão de variantes - tanto a brasileira quanto a britânica. Em comunicado oficial, a Fiocruz alertou para ausência de medidas que possam ajudar a conter a propagação e circulação do vírus. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:

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