Ethel: Novas variantes do coronavírus estão se tornando dominantes

Mesmo sem terem sido detectadas no Espírito Santo, as novas variantes do coronavírus preocupam. Isso porque a dispersão delas aumenta a cada dia, com prevalência em todas as regiões brasileiras. Ao redor do território capixaba, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro já identificaram transmissão de variantes - tanto a brasileira quanto a britânica. Em comunicado oficial, a Fiocruz alertou para ausência de medidas que possam ajudar a conter a propagação e circulação do vírus. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça: