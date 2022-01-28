Ethel: 'Não temos uma estratégia eficiente para manter as crianças nas escolas com segurança'

As aulas das redes pública e particular de ensino começam em fevereiro e, com o avanço da variante Ômicron da Covid-19 e a vacinação infantil ainda incipiente, discute-se a necessidade de manter ou não a educação presencial. Assunto para Ethel Maciel , nesta edição do Especial Coronavírus !

A epidemiologista pontua a necessidade de políticas públicas que possibilitem a abertura das escolas, cp,p plano de testagem, instalação de filtros HEPA e painéis de CO2 nos ambientes escolares, que permitem a melhoria do ar, e distribuição de máscaras PFF-2 para trabalhadores da educação. "Não temos uma estratégia eficiente para manter as crianças nas escolas com total segurança", afirma Ethel. Ouça: