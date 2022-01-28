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Especial Coronavírus

Ethel: 'Não temos uma estratégia eficiente para manter as crianças nas escolas com segurança'

Ouça a análise de epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 18:51

Publicado em 

28 jan 2022 às 18:51
Escola, colégio, sala de aula
Escola, colégio, sala de aula Crédito: Kzenon/Canva Pro
As aulas das redes pública e particular de ensino começam em fevereiro e, com o avanço da variante Ômicron da Covid-19 e a vacinação infantil ainda incipiente, discute-se a necessidade de manter ou não a educação presencial. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do Especial Coronavírus!
A epidemiologista pontua a necessidade de políticas públicas que possibilitem a abertura das escolas, cp,p plano de testagem, instalação de filtros HEPA e painéis de CO2 nos ambientes escolares, que permitem a melhoria do ar, e distribuição de máscaras PFF-2 para trabalhadores da educação. "Não temos uma estratégia eficiente para manter as crianças nas escolas com total segurança", afirma Ethel. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 28/01/2022

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