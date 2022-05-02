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Especial Coronavírus

Ethel: 'não há relação entre casos de hepatite em crianças e vacinas da Covid-19'

OMS emitiu alerta sobre centenas de casos de hepatite fulminante em crianças e adolescentes nos EUA e na Europa

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 11:55

Publicado em 

02 mai 2022 às 11:55
Fígado, hepatite
Fígado, hepatite Crédito: Freepik
No último dia 15 de abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre centenas de casos de hepatite fulminante em crianças e adolescentes de países da Europa. A doença atingiu os pacientes de forma aguda e a causa ainda é desconhecida. Investigações estão em andamento para determinar o agente causador, disse a OMS. Enquanto autoridades sanitárias procuram as causas e monitorando esses casos de hepatite, surgiram falsas associações atribuindo o surto à vacinação contra a Covid-19. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do Especial Coronavírus. Acompanhe!
A epidemiologista explica que não há relação entre os casos de hepatite fulminante e as vacinas, justamente porque, segundo órgãos oficiais, essas crianças em que os casos foram observados não estavam vacinadas com a vacina da Covid-19. Ethel Maciel acrescenta que as relações que estão sendo feitas com as vacinas não cabem, não se sustentam, e já foram retiradas e desconsideradas pelas agências oficiais e por todos os envolvidos na investigação.
CBN Especial Coronavírus - 02-05-22.mp3

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