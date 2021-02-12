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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Ethel: análise da vacinação e orientação para carnaval sem aglomerar

Ouça a análise e as orientações da epidemiologista r professora da Ufes Ethel Maciel

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:13

Publicado em 

12 fev 2021 às 19:13
O ritmo de vacinação contra a covid-19 no Brasil ainda é lento. É o que aponta a epidemiologista Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Segundo dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa, cerca de 4,6 milhões de brasileiros receberam pelo menos a primeira dose. No Espírito Santo, segundo o "vacinômetro" da Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira (12), foram 98.952 doses aplicadas. Mas segundo a comentarista, o cenário ideal seria 1 milhão de pessoas vacinadas por dia. Ethel Maciel também fez um apelo: "não aglomere no carnaval". Ouça:
CBN Especial Coronavírus - 12-02-21

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