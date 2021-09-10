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Especial Coronavírus

Estados veem risco de desabastecimento da vacina AstraZeneca; entenda

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 17:36

Publicado em 

10 set 2021 às 17:36
Vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19
Vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19 Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Os estados brasileiros veem risco de desabastecimento de vacinas da AstraZeneca nas próximas semanas. O receio ocorre diante de um cenário em que a demanda pelas doses produzidas no Brasil pela Fiocruz seguirá em alta, e deve se intensificar ainda mais com o plano de encurtar o intervalo entre as aplicações, de 12 para oito semanas. Trinta e dois milhões de pessoas começam a retornar para a 2ª dose da AstraZeneca a partir de setembro até novembro. É sobre esse alerta que Ethel Maciel trata nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 10/09/2021

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