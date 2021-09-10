Estados veem risco de desabastecimento da vacina AstraZeneca; entenda

Os estados brasileiros veem risco de desabastecimento de vacinas da AstraZeneca nas próximas semanas. O receio ocorre diante de um cenário em que a demanda pelas doses produzidas no Brasil pela Fiocruz seguirá em alta, e deve se intensificar ainda mais com o plano de encurtar o intervalo entre as aplicações, de 12 para oito semanas. Trinta e dois milhões de pessoas começam a retornar para a 2ª dose da AstraZeneca a partir de setembro até novembro. É sobre esse alerta que Ethel Maciel trata nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça: