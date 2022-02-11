Estados já discutem 4ª dose contra Covid-19; Sociedade de Infectologia defende priorizar D3

Estados e municípios brasileiros já defendem uma quarta dose da vacina contra a Covid-19. Enquanto o Ministério da Saúde orienta a quarta aplicação somente em imunossuprimidos, Mato Grosso do Sul já começou a vacinar idosos e profissionais de saúde. São Paulo também anunciou que vai aplicar a 4ª dose. Bahia e Rio grande do Norte são a favor. No caso do Espírito Santo, o governo estadual ainda está avaliando a medida. Já a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), por enquanto, defendeu dar prioridade à terceira dose, aplicada quatro meses após a segunda. Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel defende que, pelo dados, pensa que deveria ser feito. Ouça: