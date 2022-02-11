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Especial Coronavírus

Estados já discutem 4ª dose contra Covid-19; Sociedade de Infectologia defende priorizar D3

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 17:18

Publicado em 

11 fev 2022 às 17:18
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros
Estados e municípios brasileiros já defendem uma quarta dose da vacina contra a Covid-19. Enquanto o Ministério da Saúde orienta a quarta aplicação somente em imunossuprimidos, Mato Grosso do Sul já começou a vacinar idosos e profissionais de saúde. São Paulo também anunciou que vai aplicar a 4ª dose. Bahia e Rio grande do Norte são a favor. No caso do Espírito Santo, o governo estadual ainda está avaliando a medida. Já a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), por enquanto, defendeu dar prioridade à terceira dose, aplicada quatro meses após a segunda. Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel defende que, pelo dados, pensa que deveria ser feito. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 11/02/2022

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