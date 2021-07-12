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Especial Coronavírus

Estados acertam ao incluírem adolescentes na fila de vacinação contra a Covid-19

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 11:59

Publicado em 

12 jul 2021 às 11:59
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Ricardo Medeiros
O governo de São Paulo anunciou neste domingo (11) um calendário que prevê a imunização de pessoas entre 12 de 17 anos de idade para o final do mês de agosto e início de setembro. Aqui no Espírito Santo, o governo também confirmou que irá incluir no plano de imunização, adolescentes com mais de 12 anos com fibrose cística. Outros estados também devem seguir o mesmo esquema vacinal, mesmo tendo o Ministério da Saúde afirmando que a ampliação da vacinação para adolescentes a partir dos 12 anos ainda está em discussão na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. Nesta segunda-feira (12), a comentarista Ethel Maciel avalia como acertada a inclusão dos adolescentes na fila da vacinação. 
CBN Especial Coronavírus - 12-07-21.mp3

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