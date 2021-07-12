Estados acertam ao incluírem adolescentes na fila de vacinação contra a Covid-19

O governo de São Paulo anunciou neste domingo (11) um calendário que prevê a imunização de pessoas entre 12 de 17 anos de idade para o final do mês de agosto e início de setembro. Aqui no Espírito Santo, o governo também confirmou que irá incluir no plano de imunização, adolescentes com mais de 12 anos com fibrose cística. Outros estados também devem seguir o mesmo esquema vacinal, mesmo tendo o Ministério da Saúde afirmando que a ampliação da vacinação para adolescentes a partir dos 12 anos ainda está em discussão na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis. Nesta segunda-feira (12), a comentarista Ethel Maciel avalia como acertada a inclusão dos adolescentes na fila da vacinação.