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CBN Vitória Especial Coronavírus

Especialista tira dúvidas sobre 2ª dose de reforço e desobrigação do uso de máscara em academias

As explicações são da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 25 de Março de 2022 às 18:09

Publicado em 

25 mar 2022 às 18:09
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Nesta semana o governo do Espírito Santo deu início a nova campanha para a aplicação da quarta dose – 2ª dose de reforço – da vacina de Covid-19 para idosos. Podem tomar a quarta dose pessoas com mais de 60 anos que já tomaram o reforço da vacina contra a doença há 90 dias ou mais. Esse é um dos temas em destaque no "CBN Vitória Especial Coronavírus", com Ethel Maciel.  Outro tema em destaque. O uso de máscara deixou de ser obrigatório nas academias das cidades do Espírito Santo que estão classificadas em risco baixo de contaminação da Covid-19. Ouça a conversa completa!
CBN Especial Coronavírus - 25-03-22.mp3

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