Especialista tira dúvidas sobre 2ª dose de reforço e desobrigação do uso de máscara em academias

Nesta semana o governo do Espírito Santo deu início a nova campanha para a aplicação da quarta dose – 2ª dose de reforço – da vacina de Covid-19 para idosos. Podem tomar a quarta dose pessoas com mais de 60 anos que já tomaram o reforço da vacina contra a doença há 90 dias ou mais. Esse é um dos temas em destaque no "CBN Vitória Especial Coronavírus", com Ethel Maciel. Outro tema em destaque. O uso de máscara deixou de ser obrigatório nas academias das cidades do Espírito Santo que estão classificadas em risco baixo de contaminação da Covid-19. Ouça a conversa completa!