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Especialista explica: vitamina D pode prevenir covid-19?

Ouça a análise da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:52

Publicado em 

05 out 2020 às 11:52
 
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, pesquisas preliminares tentam associar o consumo de algumas vitaminas ou nutrientes com uma suposta imunidade contra o novo coronavírus. Mais recentemente, pesquisas internacionais associaram uma baixa concentração de vitamina D no sangue com maior risco de infecções pelo agente infeccioso da covid - ou de forma contrária. Mas será que já é possível associar uma relação entre a vitamina e o risco de infecção pela doença? Este é o tema do "CBN Especial Coronavírus", com a comentarista Ethel Maciel, nesta segunda-feira (5). Ethel resume: "não há provas científicas suficientes que haja benefício da vitamina para evitar a infecção, numa relação de causa e efeito", explica.
CBN Vitoria Especial Coronavirus - 05-10-20

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