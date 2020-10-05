Especialista explica: vitamina D pode prevenir covid-19?

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, pesquisas preliminares tentam associar o consumo de algumas vitaminas ou nutrientes com uma suposta imunidade contra o novo coronavírus. Mais recentemente, pesquisas internacionais associaram uma baixa concentração de vitamina D no sangue com maior risco de infecções pelo agente infeccioso da covid - ou de forma contrária. Mas será que já é possível associar uma relação entre a vitamina e o risco de infecção pela doença? Este é o tema do "CBN Especial Coronavírus", com a comentarista Ethel Maciel, nesta segunda-feira (5). Ethel resume: "não há provas científicas suficientes que haja benefício da vitamina para evitar a infecção, numa relação de causa e efeito", explica.