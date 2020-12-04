Escassez da vacina da Covid obriga a trabalhar com grupos de risco

Célula infectada por partículas do vírus Crédito: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

O plano de vacinação contra a Covid-19, apresentado pelo Ministério da Saúde nesta semana levantou, entre médicos e especialistas em saúde pública, discussões relativas à distribuição e custeio dos imunizantes, por exemplo. Dividido em quatro etapas de vacinação, a versão preliminar do plano prevê uma campanha com 109,5 milhões de doses da vacina. Há buracos e questões logísticas ainda não respondidas? Diante desse cenário, a comentarista Ethel Maciel, nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", também esclarece os principais pontos que têm sido discutidos sobre o tema da vacinação.

Confira:

Your browser does not support the audio element. CBN Especial Coronavírus - 04-12-20

"Diferente do Reino Unido e da Alemanha, por exemplo, o Brasil, até o momento, não está fazendo acordos para comprar doses para toda a população. É uma crítica que as sociedades de saúde têm feito. Teríamos um cenário de escassez. O Reino Unido, com 66 milhões de pessoas, comprou 380 milhões de doses. O Canadá, com 30 milhões de pessoas, comprou 180 milhões de doses. Temos mais doses que habitantes nesses países. Aqui, não temos dose nem pra metade da população", alerta.

Outro destaque é que a primeira remessa da vacina contra coronavírus dos laboratórios Pfizer e BioNTech já chegou ao Reino Unido. Ela foi levada para uma central de distribuição em local não revelado, de onde será remetida para centros de vacinação em todas as regiões, informou a rede pública BBC. As vacinas da Pfizer são produzidas na Bélgica e viajaram para o Reino Unido através do Eurotunnel, que liga a ilha ao continente.