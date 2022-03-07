ES vai aplicar 4ª dose em quem tomou Coronavac e precisa viajar

O governo do Espírito Santo divulgou novas regras de vacinação contra a Covid-19 para quem pretende ir ao exterior enquanto ainda houver restrições por conta da pandemia. A partir de agora, moradores do Estado que receberam duas doses da Coronavac e viajarão para fora do país ficam autorizados a receber até duas doses de outro imunizante. Via de regra, no Brasil, a quarta dose só é autorizada atualmente para pessoas imunossuprimidas, mas será aberta uma exceção. Para isso, é preciso cumprir algumas regras, que variam de acordo com o país de destino:

Viajantes que não completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina contra a Covid-19 poderão antecipar a segunda dose respeitando o intervalo mínimo de 21 dias para a vacina da Pfize e 28 dias para a vacina AstraZeneca. Viajantes que completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina Coronavac (Sinovac/Butantan) e terão como destino países cujos órgãos regulatórios não incluíram este imunizante até o momento na sua lista de vacinas autorizadas poderão receber uma ou duas doses de outro imunizante aceito pelo país de destino. Nesse caso, o intervalo mínimo entre a série primária da vacina Coronavac e a dose do outro imunizante será de 28 dias. É preciso comprovar a viagem por meio de documentação, que varia de acordo com o motivo da ida ao exterior. Os documentos comprobatórios, cuja cópia deverá ser retida pelos serviços de imunização, são: Viagem com a finalidade de estudo: comprovante da instituição de ensino + comprovante da compra da passagem aérea; Viagem com a finalidade de trabalho: contrato de trabalho ou similar + comprovante da compra da passagem aérea; Viagem com finalidade de turismo: comprovante da compra da passagem aérea + reserva do hotel. Além disso, para todos os casos deverá ser apresentada comprovação do consulado ou agência de viagem sobre os imunizantes aceitos no país de destino.