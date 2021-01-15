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MÁSCARA É FUNDAMENTAL

Epidemiologista explica: colapso em Manaus e 4 dicas para Enem seguro

Ouça as orientações da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:18

Publicado em 

15 jan 2021 às 17:18
O Enem será aplicado para mais de 5 milhões de candidatos neste domingo (17) Crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília
Acontece no próximo domingo, 17 de janeiro, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mesmo com o contínuo avanço da covid-19 no Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) descartou novo adiamento. É por isso que, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel aponta como os estudantes que vão prestar o exame devem se proteger contra a covid-19.
CBN Especial Coronavirus - 15-01-21.mp3
"A máscara é a principal aliada", explicou a comentarista.
Ethel ainda analisa o momento em que o sistema de saúde de Manaus implodiu no colapso provocado pela pandemia. O resultado por lá foi a falta de oxigênio para atender pessoas internadas, sendo a maioria com quadro de Covid. Sobre o temor de ser ter um espalhamento de uma variante identificada no Amazonas, a pesquisadora afirma que o transporte está sendo feito com pacientes assistidos e monitorados. "O problema é a livre circulação das outras pessoas entre Manaus e outras regiões", alerta. 

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