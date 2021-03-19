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ETHEL MACIEL

Epidemiologista analisa crise da falta de insumos e colapso da saúde

Ouça as orientações da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 19 de Março de 2021 às 16:53

Publicado em 

19 mar 2021 às 16:53
Representação do Sars-Cov-2, vírus que provoca a Covid-19 Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel retoma a análise do colapso iminente do sistema de saúde no Espírito Santo. Há registro de crise no abastecimento e insumos e exaustão de profissionais de saúde. A comentarista também aborda a possibilidade de testes de uma vacina italiana no Espírito Santo e a retomada da aplicação da vacina da Astrazeneca em países europeus.
Ethel explica que os sinais de colapso na pandemia aparecem quando os leitos dos hospitais privados também ficam sem capacidade de atendimento e os medicamentos usados em intubação, por exemplo, começam a trazer preocupação aos estoques. Ouça:

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