Epidemiologista analisa crise da falta de insumos e colapso da saúde

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel retoma a análise do colapso iminente do sistema de saúde no Espírito Santo. Há registro de crise no abastecimento e insumos e exaustão de profissionais de saúde. A comentarista também aborda a possibilidade de testes de uma vacina italiana no Espírito Santo e a retomada da aplicação da vacina da Astrazeneca em países europeus.