Entenda: qual a eficácia das vacinas para as variantes do coronavíus?

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel destaca o anúncio da "MHRA", sigla em inglês para Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido, que na última sexta-feira (05) apontou que novos dados obtidos através de testes com a vacina Oxford/Astrazeneca comprovam a eficácia do imunizante em idosos. Segundo o órgão regulador britânico, "não há evidência de falta de eficácia" em pessoas acima de 65 anos" e "os idosos estão gerando fortes respostas imunológicas". Um outro destaque vem da África do Sul que vai suspender o uso da vacina desenvolvida em parceria entre a farmacêutica britânica AstraZeneca e a Universidade de Oxford após teste apontar que o imunizante oferece proteção limitada contra a variante sul-africana do coronavírus.