Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ESPECIAL CORONAVÍRUS

Entenda: qual a eficácia das vacinas para as variantes do coronavíus?

Ouça a análise de nossa comenatarista Ethel Maciel

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 12:40

Publicado em 

08 fev 2021 às 12:40
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel destaca o anúncio da "MHRA", sigla em inglês para Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido, que na última sexta-feira (05) apontou que novos dados obtidos através de testes com a vacina Oxford/Astrazeneca comprovam a eficácia do imunizante em idosos. Segundo o órgão regulador britânico, "não há evidência de falta de eficácia" em pessoas acima de 65 anos" e "os idosos estão gerando fortes respostas imunológicas". Um outro destaque vem da África do Sul que vai suspender o uso da vacina desenvolvida em parceria entre a farmacêutica britânica AstraZeneca e a Universidade de Oxford após teste apontar que o imunizante oferece proteção limitada contra a variante sul-africana do coronavírus.
CBN Especial Coronavírus - 08-02-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados