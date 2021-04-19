Entenda: Coronavac reduz em 80% mortes por Covid-19

Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a informação de que a vacina contra a Covid-19 CoronaVac é 67% efetiva na prevenção da infecção sintomática pela doença, mostrou um estudo com dados do mundo real conduzido por autoridades chilenas, divulgado na última sexta-feira (16). E mais: o imunizante mostrou uma efetividade de 85% para prevenir internações e de 80% na prevenção de mortes pela covid-19, segundo o relatório elaborado pelo Ministério da Saúde do Chile.