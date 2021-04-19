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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Entenda: Coronavac reduz em 80% mortes por Covid-19

As explicações são da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 11:38

Publicado em 

19 abr 2021 às 11:38
Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a informação de que a vacina contra a Covid-19 CoronaVac é 67% efetiva na prevenção da infecção sintomática pela doença, mostrou um estudo com dados do mundo real conduzido por autoridades chilenas, divulgado na última sexta-feira (16). E mais: o imunizante mostrou uma efetividade de 85% para prevenir internações e de 80% na prevenção de mortes pela covid-19, segundo o relatório elaborado pelo Ministério da Saúde do Chile.
O estudo examinou a efetividade da CoronaVac entre 10,5 milhões de pessoas, observando indivíduos que foram vacinados e os que não foram, de acordo com informações de "O Globo". A CoronaVac é uma das duas vacinas contra a doença utilizadas atualmente na imunização da população brasileira. Ela é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com laboratório chinês Sinovac. Confira a análise de Ethel Maciel a respeito do assunto!
CBN Especial Coronavírus - 19-04-21.mp3

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