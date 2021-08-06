Entenda a relação entre o avanço da variante Delta e o ritmo da vacinação

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, o alerta para o avanço da variante Delta, mais infecciosa, em território brasileiro. No Rio de Janeiro, estado vizinho, metade dos casos já são ocasionados pela cepa que surgiu na Índia. No Espírito Santo, ainda não há casos confirmados da Delta. O sequenciamento genético de amostras capixabas está em atraso na Fundação Oswaldo Cruz, mas o secretário de Saúde Nésio Fernandes acredita que a possibilidade de a variante já circular no Estado é grande. Um novo estudo publicado no Reino Unido, nesta sexta-feira, afirma também ter encontrado evidências de que as pessoas vacinadas têm tanto potencial de transmitir a variante Delta do novo coronavírus quanto as que ainda não foram imunizadas. Assunto para análise de Ethel Maciel. A epidemiologista também fala da vacinação no Espírito Santo e volta às aulas presenciais. Ouça: