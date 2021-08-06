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Especial Coronavírus

Entenda a relação entre o avanço da variante Delta e o ritmo da vacinação

As explicações são da epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:30

Publicado em 

06 ago 2021 às 17:30
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, o alerta para o avanço da variante Delta, mais infecciosa, em território brasileiro. No Rio de Janeiro, estado vizinho, metade dos casos já são ocasionados pela cepa que surgiu na Índia. No Espírito Santo, ainda não há casos confirmados da Delta. O sequenciamento genético de amostras capixabas está em atraso na Fundação Oswaldo Cruz, mas o secretário de Saúde Nésio Fernandes acredita que a possibilidade de a variante já circular no Estado é grande. Um novo estudo publicado no Reino Unido, nesta sexta-feira, afirma também ter encontrado evidências de que as pessoas vacinadas têm tanto potencial de transmitir a variante Delta do novo coronavírus quanto as que ainda não foram imunizadas. Assunto para análise de Ethel Maciel. A epidemiologista também fala da vacinação no Espírito Santo e volta às aulas presenciais. Ouça:
CBN Vitória Especial Coronavírus - 06/08/2021
Neste mesmo quadro, Ethel alerta para que as pessoas não fiquem confusas com diferentes grafias dos fabricantes das vacinas que acabam escritas no cartão após receber a dose. Isso pode gerar dúvida na hora de buscar a segunda dose. 
Covishield - se refere a vacina da AstraZeneca
Fiocruz - também se refere à AstraZeneca
Comirnaty - nome que pode aparecer para vacina da Pfizer

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