Entenda a queda da taxa de letalidade e o estudo de óbitos no ES

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel traz dois temas para a conversa: os dados que envolvem a taxa de letalidade provocada pelo novo coronavírus no Espírito Santo e o anúncio de que o Brasil se juntou à aliança para aceleração da vacina contra a covid-19. No primeiro assunto, destaca-se que, até o momento, o índice de letalidade pelo coronavírus no Estado é de 2,7%, conforme aponta o Painel Covid-19 ES. Em abril, por exemplo, era de 7%. Na avaliação da comentarista, a redução é fruto do novo protocolo de testagem anunciado pela Sesa. Ouça a análise completa!