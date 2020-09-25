Entenda a queda da taxa de letalidade e o estudo de óbitos no ES

Nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, Ethel Maciel traz dois temas para a conversa: os dados que envolvem a taxa de letalidade provocada pelo novo coronavírus no Espírito Santo e o anúncio de que o Brasil se juntou à aliança para aceleração da vacina contra a covid-19. No primeiro assunto, destaca-se que, até o momento, o índice de letalidade pelo coronavírus no Estado é de 2,7%, conforme aponta o Painel Covid-19 ES. Em abril, por exemplo, era de 7%. Na avaliação da comentarista, a redução é fruto do novo protocolo de testagem anunciado pela Sesa. Ouça a análise completa!
Entrevista - Fabio Botacim - Ethel Maciel - 25-09-20
O segundo destaque é uma boa notícia! O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (24), a adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility) e a liberação de cerca de R$ 2,5 bilhões para viabilizar o ingresso desta iniciativa no Brasil. Dessa forma, espera-se que o Brasil possa comprar imunizantes para garantir a proteção de 10% da população até o final de 2021, o que permite atender populações consideradas prioritárias. A adesão permitirá o acesso ao portfólio de nove vacinas em desenvolvimento, além de outras em análise.