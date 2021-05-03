Entenda a diferença entre as vacinas Astrazeneca, Coronac e Pfizer

O Espírito Santo recebeu, na manhã desta segunda-feira (03), uma nova remessa com 135 mil doses de vacinas contra o novo Coronavírus da Oxford/Astrazeneca. O Estado fará o envio de primeiras doses para pessoas com comorbidades (88.443 doses); gestantes e puérperas (15.013 doses); pessoas com deficiência permanente (14.500 doses) e mais um quantitativo de doses para trabalhadores da saúde e população quilombola. Para as segundas doses, o Estado fará o envio de 5,6% de doses para pessoas de 70 a 74 anos com a remessa da Coronavac que chegou no último sábado (01).