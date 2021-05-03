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ESPECIAL CORONAVÍRUS

Entenda a diferença entre as vacinas Astrazeneca, Coronac e Pfizer

A nossa comentarista Ethel Maciel é quem explica os detalhes

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 11:43

Publicado em 

03 mai 2021 às 11:43
O Espírito Santo recebeu, na manhã desta segunda-feira (03), uma nova remessa com 135 mil doses de vacinas contra o novo Coronavírus da Oxford/Astrazeneca. O Estado fará o envio de primeiras doses para pessoas com comorbidades (88.443 doses); gestantes e puérperas (15.013 doses); pessoas com deficiência permanente (14.500 doses) e mais um quantitativo de doses para trabalhadores da saúde e população quilombola. Para as segundas doses, o Estado fará o envio de 5,6% de doses para pessoas de 70 a 74 anos com a remessa da Coronavac que chegou no último sábado (01). 
E segundo informações do Ministério da Saúde, 10.530 doses da Pfizer chegam ao Estado até o final desta segunda-feira (03). As doses serão destinadas à Capital, seguindo as orientações do Plano Nacional. Nesta edição do quadro Especial Coronavírus, a nossa comentarista Ethel Maciel explica a diferença entre as vacinas da Astrazeneca, Coronac e Pfizer. Acompanhe!
CBN Especial Coronavírus - 03-05-21.mp3
 

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