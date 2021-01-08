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pesquisadora explica importância

Enfim, Butantan e Fiocruz pedem uso emergencial de vacinas; entenda

Ouça os esclarecimentos trazidos pela epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:28

Publicado em 

08 jan 2021 às 17:28
Butantan e Fiocruz pediram uso emergencial de suas vacinas Crédito: Folhapress
O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela vacina Oxford/Astrazeneca, protocolaram nesta sexta-feira (08) os pedidos de uso emergencial de suas vacinas. Segundo a Anvisa, o processo de triagem dos documentos presentes nas solicitações já foram iniciados. O prazo para análise é de dez dias, mas a agência pode interromper o processo para solicitar mais informações. Assunto para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus. Ouça:
CBN Especial Coronavírus - 08-01-21.mp3
 

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