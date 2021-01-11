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Enem e covid: há risco de contaminação aos estudantes?

A análise é da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:33

Publicado em 

11 jan 2021 às 13:33
Nesta edição do "CBN Especial Coronavírus", a comentarista Ethel Maciel traz como destaque a discussão que envolve o fato de que, a poucos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tem crescido a pressão de estudantes pelo adiamento da prova, considerando o aumento de infecções pela covid-19 em todo o Brasil. A realização da prova neste momento pode agravar o quadro da pandemia no Brasil e oferece risco aos estudantes? O Enem 2020 tem 5,78 milhões de candidatos confirmados. As provas estão marcadas para 17 e 24 de janeiro (versão impressa) e 31 de janeiro e 2 de fevereiro (versão digital). Originalmente, o Enem seria feito em novembro, mas foi adiado devido à pandemia. Ethel analisa o assunto!
CBN Especial Coronavirus - 11-01-21
 

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