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CBN Vitória Especial Coronavírus

Dose de reforço contra Covid-19: o que você precisa de saber sobre o tema

Ouça as análises da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 17:02

Publicado em 

27 ago 2021 às 17:02
Vacinação contra a Covid-19
Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Nesta semana foi destaque a informação de que o Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir doses de reforço contra a Covid-19 a partir de setembro deste ano. Conhecida também como “terceira” dose, ela será destinada, inicialmente, a pacientes imunossuprimidos e para pessoas acima de 70 anos de idade. A pasta também informou que vai reduzir, a partir de setembro, o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer e AstraZeneca de 12 para oito semanas. Temas para esta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, com a comentarista Ethel Maciel. Ouça a análise completa!
CBN Especial Coronavírus - 27-08-21.mp3

SAIBA QUEM PODERÁ RECEBER A DOSE DE REFORÇO

  • Pessoas acima de 70 anos
  • Imunodeficiência primária grave
  • Quimioterapia para câncer
  • Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras
  • Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3
  • Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente por ≥14 dias
  • Uso de drogas modificadoras da resposta imune
  • Pacientes em hemodiálise
  • Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias)
Para os indivíduos com alto grau de imunossupressão o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico.

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