Dose de reforço contra Covid-19: o que você precisa de saber sobre o tema

Nesta semana foi destaque a informação de que o Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir doses de reforço contra a Covid-19 a partir de setembro deste ano. Conhecida também como “terceira” dose, ela será destinada, inicialmente, a pacientes imunossuprimidos e para pessoas acima de 70 anos de idade. A pasta também informou que vai reduzir, a partir de setembro, o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer e AstraZeneca de 12 para oito semanas. Temas para esta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, com a comentarista Ethel Maciel. Ouça a análise completa!
CBN Especial Coronavírus - 27-08-21.mp3
SAIBA QUEM PODERÁ RECEBER A DOSE DE REFORÇO
- Pessoas acima de 70 anos
- Imunodeficiência primária grave
- Quimioterapia para câncer
- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras
- Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200 céls/mm3
- Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente por ≥14 dias
- Uso de drogas modificadoras da resposta imune
- Pacientes em hemodiálise
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias)
Para os indivíduos com alto grau de imunossupressão o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico.