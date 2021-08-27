Dose de reforço contra Covid-19: o que você precisa de saber sobre o tema

Nesta semana foi destaque a informação de que o Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir doses de reforço contra a Covid-19 a partir de setembro deste ano. Conhecida também como “terceira” dose, ela será destinada, inicialmente, a pacientes imunossuprimidos e para pessoas acima de 70 anos de idade. A pasta também informou que vai reduzir, a partir de setembro, o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer e AstraZeneca de 12 para oito semanas. Temas para esta edição do CBN Vitória Especial Coronavírus, com a comentarista Ethel Maciel. Ouça a análise completa!