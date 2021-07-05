Diante de novas evidências, cientistas defendem remodelagem na estratégia de imunização

Seis meses após o início da imunização contra a covid-19 no país e diante de novas evidências produzidas neste período, cientistas apontam que é de fundamental importância que estas evidências possam nortear uma remodelagem da estratégia nacional de vacinação. Nesta edição do Especial Coronavírus, a comentarista Ethel Maciel, destaca pontos desta discussão: o intervalo entre as doses; a intercambialidade entre as vacinas; a vacinação de adolescentes e por fim, a necessidade de melhores evidências para definir a estratégia de vacinação em certos grupos e faixas etárias. Acompanhe a análise.