Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Especial Coronavírus

Diante de novas evidências, cientistas defendem remodelagem na estratégia de imunização

Entre os tópicos em discussão estão o intervalo entre as doses; a intercambialidade entre as vacinas e a vacinação de adolescentes

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 12:07

Publicado em 

05 jul 2021 às 12:07
Coronavírus
Coronavírus Crédito: CDC/Pexels
Seis meses após o início da imunização contra a covid-19 no país e diante de novas evidências produzidas neste período, cientistas apontam que é de fundamental importância que estas evidências possam nortear uma remodelagem da estratégia nacional de vacinação. Nesta edição do Especial Coronavírus, a comentarista Ethel Maciel, destaca pontos desta discussão: o intervalo entre as doses; a intercambialidade entre as vacinas; a vacinação de adolescentes e por fim, a necessidade de melhores evidências para definir a estratégia de vacinação em certos grupos e faixas etárias. Acompanhe a análise.  
CBN Especial Coronavírus - 05-07-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tomba e deixa motorista ferido em João Neiva
Lotus Evija
Lotus estreia no Brasil com esportivo a combustão e hipercarro elétrico de R$ 30 milhões
Imagem de destaque
Psoríase: conheça os sintomas da doença e fatores que podem desencadear crises

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados